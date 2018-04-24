Семь институтов появится на базе Вологодского госуниверситета

В соответствии с новой структурой ВоГУ будет состоять из семи институтов, реализующих исключительно комплексные программы высшего образования. В их числе институт математики; естественных наук и технологий; институт информационных технологий; инженерно-строительный институт; институт управления, экономики и права; высшая школа психологии и педагогики; институт истории и филологии; институт культуры и туризма. При этом планируется реализовать систему поддержки одаренных детей.

Среднюю профессиональную подготовку предполагается вести в университетском колледже и университетском лицее, в них преобразуют отдельные ссузы. Новую стратегию разработали на основе результатов мониторингов и swot-анализа вуза.

Реализовать ее планируется в течение четырех лет с привлечением средств бюджетов всех уровней. Общая сумма расходов составит более 700 млн рублей. Львиную долю средств рассчитывают привлечь из федерального бюджета, также необходима поддержка региона и города, предусмотрены вложения частных инвесторов.

«Анализ текущей ситуации показал, что действующая структура неэффективна, ряд факультетов и кафедр дублируют друг друга, реализуя разные образовательные программы, при этом нет наполняемости групп по аналогичным направлениям. Университет имеет колоссальный научный, кадровый, образовательный и ресурсный потенциал. При разработке стратегии мы постарались учесть сильные и слабые стороны вуза, цель — подготовка специалистов для сфер-форвардов экономики региона, совмещение образовательной и научной деятельности», — рассказал и. о. ректора ВоГУ Вячеслав Приятелев.

Напомним, в 2013 году вуз пережил реорганизацию в результате слияния педагогического и технического университетов. Сейчас в его структуре 14 факультетов и 56 кафедр. В списке студентов порядка 9 тысяч человек. При этом менеджменту обучают сразу на трех факультетах, специалистов для туристической отрасли готовят — на двух.

«Представленная стратегия понятна, однако сейчас она не учитывает нескольких важных моментов. Обязательно должен быть включен воспитательный аспект — нужно проработать четкую идеологию обучения. За основу предлагаю взять патриотическое направление, также необходимо ориентировать студентов на освоение стратегических направлений развития региона, они должны понимать планы и приоритеты. Третьим важным аспектом считаю развитие корпоративной культуры, которая должна быть комплексной — от формы до своих порядков. Новая стратегия может стать поворотным моментом в развитии ВоГУ, при условии ее доработки я готов оказать необходимую поддержку», — отметил заместитель председателя Совета Федерации РФ, член Совета по стратегическому развитию ВоГУ Юрий Воробьев.

В числе преимуществ вуза — сильный кадровый состав, 72% преподавателей имеют ученые степени докторов и кандидатов наук. Также вуз является многопрофильным и реализует все образовательные программы, отвечающие потребностям бюджетной сферы и экономики. Инфраструктура ВоГУ самая развитая на Северо-Западе страны: собственный профилакторий, база для проведения практико-ориентированного обучения и несколько общежитий.

В планах — преобразовать ВоГУ в институт регионального развития. Новый статус позволит укрепить позиции в рейтинге классических вузов страны и подняться на 20-ю строчку. Сейчас ВоГУ занимает 46 позицию.

«При детальной доработке стратегии необходимо получить обратную связь с региональными органами власти, обсудить детали с профильными департаментами. Кроме того, она должна быть презентована максимально широкой аудитории на всех возможных площадках, чтобы все заинтересованные стороны могли присоединиться к обсуждению. Региональное Правительство, безусловно, будет поддерживать развитие вуза, представленные финансовые расчеты считаю адекватными. Вуз получит возможность готовить специалистов под заказ работодателей и с учетом глобальных мировых трендов вузовского образования», — подвел итог заместитель Губернатора области Олег Васильев.

Также на заседании решили формальный вопрос — упразднили Попечительский совет, в который по закону не могли входить должностные лица, занимающиеся государственным и муниципальным управлением. Взамен создан Совет по стратегическому развитию университета. Это совещательный орган, в состав которого вошли более 20 представителей федеральных, региональных и муниципальных властей, а также бизнесмены, промышленники и банкиры. Муниципалитет представляет Мэр Вологды Сергей Воропанов, который является выпускником вуза.