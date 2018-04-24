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Конкурс чтецов прошел в библиотеке школы № 2107 имени Комарова
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Конкурс чтецов прошел в библиотеке школы № 2107 имени Комарова 

Управа района Мещанский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Мещанский города Москвы
Об этом стало известно во вторник, 24 апреля.
В конкурсе приняли участие ученики 1 «З» класса.
Из 26 учеников класса участие приняли 24 ребенка. Каждый прочитал то стихотворение поэтессы, которое выбрал сам. А одна из учениц подготовила сценку по тексту « Я выросла», сообщили на официальном сайте школы.
Все дети выступили так ярко и талантливо, что было принято решение не выделять победителя, а наградить подарками всех.
В роли организатора мероприятия выступили классный руководитель Надежда Качуренко и библиотекарь школы Светлана Курс.
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