Конкурс чтецов прошел в библиотеке школы № 2107 имени Комарова

Об этом стало известно во вторник, 24 апреля.

В конкурсе приняли участие ученики 1 «З» класса.

Из 26 учеников класса участие приняли 24 ребенка. Каждый прочитал то стихотворение поэтессы, которое выбрал сам. А одна из учениц подготовила сценку по тексту « Я выросла», сообщили на официальном сайте школы.

Все дети выступили так ярко и талантливо, что было принято решение не выделять победителя, а наградить подарками всех.

В роли организатора мероприятия выступили классный руководитель Надежда Качуренко и библиотекарь школы Светлана Курс.