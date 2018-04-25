Ещё
Два челябинских вуза лишились бюджетных мест по нескольким специальностям
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Два челябинских вуза лишились бюджетных мест по нескольким специальностям 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Южно-Уральский госуниверситет и Челябинский государственный институт культуры в 2019/20 учебном году не смогут предоставить абитуриентам бюджетные места по ряду специальностей, такое решение было принято на заседании Комиссии по проведению открытого публичного конкурса по распределению контрольных цифр приема по специальностям и направлениям подготовки для обучения по образовательным программам высшего образования за счет средств федерального бюджета, протокол заседания опубликован на сайте министерства образования РФ.
Согласно документу, из-за проблем с аккредитацией ЮУрГУ отказано в участии в конкурсе по специальностям «Управление в технических системах» (бакалавриат и магистратура) и «Юриспруденция» (магистратура и аспирантура». ЧГИК не сможет набрать бюджетников в аспирантуру по специальности «Культурология».
Напомним, ранее федеральная служба по надзору в сфере образования и науки отказала Южно-Уральскому государственному университету в государственной аккредитации образовательной деятельности в отношении нескольких специальностей и направлений подготовки.
АиФ: последние новости
Учитель умер во время урока, но в «скорой» Магнитогорска детям не поверили Учитель челябинской школы наказал ученика, опрокинув его еду в столовой Памятник – снести? Афганцы из Челябинска отстаивают монумент и дорогу
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль сменит формат инаугурации174
Россия может выйти из ПАСЕ81
Дочь миллионера изумилась «жизни бедняков»6
«Большая семерка» набросилась с критикой на Россию533
Россия прощает и платит36
Видео
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия Оружие
01:02
Россиянам посоветовали лечиться марганцовкой
Общество
01:29
Лукашенко возмутила ситуация вокруг Сирии
СНГ В мире
03:44
Дочь миллионера изумилась «жизни бедняков»
Общество
01:00
Россия прощает и платит
Экономика Статьи
06:49
Кремль сменит формат инаугурации
Политика
01:34
Россия может выйти из ПАСЕ
Политика
01:03
Мужчина украл ребенка с детской площадки в Сургуте
Происшествия Криминал
04:04
Трамп обвинил РФ в создании «проблем»
В мире Ближний Восток
00:57
В Сети высмеяли шляпу Меланьи Трамп
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение