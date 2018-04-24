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Россия и Республика Сербская обменяются студентами
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Россия и Республика Сербская обменяются студентами 

Парламентская газета 1 час назад
Культурно-гуманитарное сотрудничество между Москвой и Баня-Лукой получит новый импульс после визита российской делегации сенаторов в Республику Сербская.
Такое мнение выразил президент Республики Сербская Милорад Додик после встречи 24 апреля со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко.
«Я хотел бы поблагодарить Россию за те стипендии, которые выданы нашим студентам, проходящим обучение в российских вузах, — сказал Додик. — Только вчера были подписаны соглашения между медицинскими факультетами Санкт-Петербургского госуниверситета и Университета в Бане-Луку. Надеюсь, что это сотрудничество будет расширяться».
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