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Проект «Должность напрокат» стартовал в Ижевске
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Проект «Должность напрокат» стартовал в Ижевске 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Проект «Должность напрокат» стартовал в Ижевске 23 апреля. Как сообщает пресс-служба столицы Удмуртской Республики, участниками программы станут студенты вузов города Ижевска, обучающиеся по направлению «Государственное и муниципальное управление».
Участникам предстоит ознакомиться с деятельностью администрации района, выездные деловые встречи с представителями администрации города и Государственного Совета Удмуртской Республики. Также студенты получат теоретические и практические знания по социальному проектированию.
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