Проект «Должность напрокат» стартовал в Ижевске

Ижевск. Удмуртия . Проект «Должность напрокат» стартовал в Ижевске 23 апреля. Как сообщает пресс-служба столицы Удмуртской Республики, участниками программы станут студенты вузов города Ижевска, обучающиеся по направлению «Государственное и муниципальное управление».

Участникам предстоит ознакомиться с деятельностью администрации района, выездные деловые встречи с представителями администрации города и Государственного Совета Удмуртской Республики. Также студенты получат теоретические и практические знания по социальному проектированию.