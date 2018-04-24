Третий Пасхальный бал состоится в школе №1998 «Лукоморье»

Танцевальное торжество состоится в районной школе №1998 «Лукоморье» в пятницу, 27 апреля.

Организаторы бала — сотрудники школы №1998 совместно с Московским Педагогическим Государственным Университетом — решили создать атмосферу, о которой писал Константин Бальмонт : «Пышный зал заблистал, и ликуют мечты, и воздушная пара кружится». С помощью творческих и танцевальных мастер-классов, фуршета и дресс-кода заблистает Третий ежегодный бал школы.

Изюминка нынешнего торжества в том, что станцевать на балу смогут все желающие.

— В этом году традиционный для нашей школы бал носит инклюзивный характер — прийти и станцевать в торжественной обстановке сможет любой желающий. Так, к участию мы пригласили учащихся образовательных учреждений, их родителей, сотрудников школы, ребят с особенностями развития здоровья и просто всех желающих, — рассказала нашей редакции методист дополнительного образования школы №1998 Эльвира Федюшина. — Ежегодно мы меняем тематику — например, в том году бал был посвящен Элен Келлер, а нынешний мы приурочим к Пасхе.

По словам Эльвиры Федюшиной, уметь танцевать совершенно необязательно –всему научат на хореографических мастер-классах прямо на балу.

— Практику мастер-классов мы уже использовали на Рождественском балу нашей школы — учащиеся обучались кадрили и полонезу прямо во время праздника.

Организаторы обещают — в здании школы поместятся все желающие.

— Мы адаптируем под танцы два больших зала: в актовом зале можно будет обучиться танцам, посетить песочный мастер-класс и занятие по бисероплетению, а на паркетном зале уже использовать танцевальную теорию на практике. Кроме того, мы приспособим и рекреационный зал для желающих отдохнуть и посетить фуршет, — рассказала Эльвира Федюшина.