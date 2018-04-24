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Экзамен по русскому языку для мигрантов могут упростить
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Экзамен по русскому языку для мигрантов могут упростить 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Проректор по дополнительному образованию Российского университета дружбы народов (РУДН) Анжела Должикова считает, что среди трудовых мигрантов резко снизился уровень владения русским языком.
Особенно это касается молодёжи из стран Средней Азии. По мнению эксперта, пора ввести дифференциацию комплексного экзамена на знание русского языка — стандартный для тех, кто претендует на получение вида на жительство с дальнейшим приобретением гражданства, и облегчённый для тех, кто приехал на время, чтобы работать по трудовому патенту.
«Нужно решить задачу дифференциации уровней комплексного экзамена. Можно даже дифференцировать снижение уровня для тех, кто претендует на работу по патентной системе», — заявила Должикова, выступая 24 апреля на семинаре-совещании Комитета Совета Федерации по теме социальной адаптации и интеграции иностранных граждан в России. Эксперт также отметила, что соответствующие государственные органы подвергаются критике за чересчур большой объём знаний по русскому языку, который требуется для прохождения экзамена.
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