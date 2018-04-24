Экзамен по русскому языку для мигрантов могут упростить

Проректор по дополнительному образованию Российского университета дружбы народов (РУДН) Анжела Должикова считает, что среди трудовых мигрантов резко снизился уровень владения русским языком.

Особенно это касается молодёжи из стран Средней Азии. По мнению эксперта, пора ввести дифференциацию комплексного экзамена на знание русского языка — стандартный для тех, кто претендует на получение вида на жительство с дальнейшим приобретением гражданства, и облегчённый для тех, кто приехал на время, чтобы работать по трудовому патенту.