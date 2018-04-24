Школьники из района Люблино приняли участие в первенстве по туризму

Воспитанники школы №2121 имени Куркоткина приняли участие в межрайонном этапе 73-го городского первенства по туризму, который состоялся на территории парка культуры и отдыха «Кузьминки». Об этом рассказали в администрации школы.

— В первенстве приняли участие команды объединения «Юный турист» под руководством Георгия Амельчука, а также команды военно-патриотичекого клуба «Пластун», — добавил представитель школы.

Напомним, что школа №2121 имени Куркоткина находится по адресу Ставропольская улица, дом 20. (мю)