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Школьники из района Люблино приняли участие в первенстве по туризму
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Школьники из района Люблино приняли участие в первенстве по туризму 

Управа района Люблино 44 минуты назад
Фото: Мое Люблино
Воспитанники школы №2121 имени Куркоткина приняли участие в межрайонном этапе 73-го городского первенства по туризму, который состоялся на территории парка культуры и отдыха «Кузьминки». Об этом рассказали в администрации школы.
— В первенстве приняли участие команды объединения «Юный турист» под руководством Георгия Амельчука, а также команды военно-патриотичекого клуба «Пластун», — добавил представитель школы.
Напомним, что школа №2121 имени Куркоткина находится по адресу Ставропольская улица, дом 20. (мю)
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