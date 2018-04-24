В одной из школ Рязанского поговорили о правилах безопасности на рабочих местах 

Семинар на актуальную тему «Производственный травматизм», посвященный Всемирному дню охраны труда, состоялся в школе №777 имени Евгения Михайлова, которая расположена в Рязанском районе. Об этом сообщила заместитель директора школы по содержанию образования Мария Смирнова.
— Вел семинар Егор Суховерхий — инженер базового центра по охране труда Юго-Восточного административного округа города Москвы. Он ознакомил сотрудников с мерами по предупреждению производственного травматизма, а также показал, какие факторы могут влиять на здоровье человека, — добавила Мария Смирнова.
Напомним, что Всемирный день охраны труда отмечается ежегодно 28 апреля. (мю)