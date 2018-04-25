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Более 300 учащихся ДШИ Котельников выступили на отчетном концерте
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Более 300 учащихся ДШИ Котельников выступили на отчетном концерте 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Более 300 учащихся детской школы искусств им. В. К. Андреева выступили на отчетном концерте, который прошел в ДК «Силикат» Котельников. В их числе лауреаты и победители творческих конкурсов. Сообщила глава Котельников Ирина Польникова.
Более 300 воспитанников детской школы искусств нашего городского округа приняли участие в отчетном концерте, который прошел в микрорайоне Силикат. В частности, состоялось выступление учащихся всех отделений. Сводный хор исполнил патриотические произведения. На сцене выступали победители и призеры различных фестивалей и конкурсов
— Ирина Польникова.
Глава Котельников уточнила, что в концерте приняли участие флейтисты, скрипачи, аккордеонисты, а также обучающиеся по классам фортепиано, народный вокал, саксофон, балалайка, домра, гитара, академический вокал. Прозвучали произведения Генделя, Рахманинова, Струве, Мурадели, Вивальди и многих других.
В 2018 году учащиеся ДШИ Котельников становились лауреатами и призерами международных конкурсов «Колыбель России» и «Волшебный мир искусства», общенационального
фестиваль-конкурса
«Большая перемена», всероссийского конкурса «Музыка. Талант. Открытие» и других фестивалей. В настоящее время в детской школе искусств обучается 330 детей.
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