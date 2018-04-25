Более 300 учащихся ДШИ Котельников выступили на отчетном концерте

Ирина Польникова. Более 300 учащихся детской школы искусств им. В. К. Андреева выступили на отчетном концерте, который прошел в ДК «Силикат» Котельников. В их числе лауреаты и победители творческих конкурсов. Сообщила глава Котельников

Более 300 воспитанников детской школы искусств нашего городского округа приняли участие в отчетном концерте, который прошел в микрорайоне Силикат. В частности, состоялось выступление учащихся всех отделений. Сводный хор исполнил патриотические произведения. На сцене выступали победители и призеры различных фестивалей и конкурсов

— Ирина Польникова.

Глава Котельников уточнила, что в концерте приняли участие флейтисты, скрипачи, аккордеонисты, а также обучающиеся по классам фортепиано, народный вокал, саксофон, балалайка, домра, гитара, академический вокал. Прозвучали произведения Генделя, Рахманинова, Струве, Мурадели, Вивальди и многих других.

В 2018 году учащиеся ДШИ Котельников становились лауреатами и призерами международных конкурсов «Колыбель России» и «Волшебный мир искусства», общенационального

фестиваль-конкурса

«Большая перемена», всероссийского конкурса «Музыка. Талант. Открытие» и других фестивалей. В настоящее время в детской школе искусств обучается 330 детей.