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Школьники, мечтающие стать кадетами, побывали на экскурсии в ВИПЭ
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Школьники, мечтающие стать кадетами, побывали на экскурсии в ВИПЭ 

Вологда.рф 2 часа назад
Фото: Вологда.рф
День открытых дверей для выпускников девятых классов и их родителей прошел в Вологодском институте права и экономики ФСИН России. Познакомиться с вузом и узнать о наборе в специализированные классы на базе общеобразовательных школ № 26 и № 30 изъявили желание около 100 человек.
На экскурсии по учебному заведению школьникам рассказали об институте, специфике обучения, прохождении военно-врачебной комиссии, об особенностях поступления в вуз после окончания кадетских классов.
Напомним, подписание трехстороннего договора о создании профильных кадетских классов на базе двух школ № 26 и № 30 состоялось в январе. Стать кадетами смогут выпускники девятых классов, имеющие в аттестате оценки «хорошо» и «отлично». Прием документов в школах запланирован с 25 мая по 20 июня.
Ребят будут обучать боевым приемам борьбы, строевой и физической подготовке. Через два года выпускники профильных классов смогут получить направления на обучение в образовательные организации ФСИН России.
Добавим, также новые кадетские классы, курировать который будут представители УМВД, откроются в этом году на базе школы №25.
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