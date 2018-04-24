Школьники, мечтающие стать кадетами, побывали на экскурсии в ВИПЭ

День открытых дверей для выпускников девятых классов и их родителей прошел в Вологодском институте права и экономики ФСИН России . Познакомиться с вузом и узнать о наборе в специализированные классы на базе общеобразовательных школ № 26 и № 30 изъявили желание около 100 человек.

На экскурсии по учебному заведению школьникам рассказали об институте, специфике обучения, прохождении военно-врачебной комиссии, об особенностях поступления в вуз после окончания кадетских классов.

Напомним, подписание трехстороннего договора о создании профильных кадетских классов на базе двух школ № 26 и № 30 состоялось в январе. Стать кадетами смогут выпускники девятых классов, имеющие в аттестате оценки «хорошо» и «отлично». Прием документов в школах запланирован с 25 мая по 20 июня.

Ребят будут обучать боевым приемам борьбы, строевой и физической подготовке. Через два года выпускники профильных классов смогут получить направления на обучение в образовательные организации ФСИН России.