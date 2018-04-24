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Студенты МАДИ навели порядок на территории Морозовской больницы
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Студенты МАДИ навели порядок на территории Морозовской больницы 

Управа района Аэропорт города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Аэропорт города Москвы
Студенты Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ) совместно с юнармейцами Комплекса городского хозяйства Москвы приняли участие в субботнике, который прошел на территории Морозовской детской городской клинической больницы.
«В рамках субботника студенты МАДИ и юнармейцы привели в порядок территорию больницы, очистили ее от мусора и прошлогодней листвы», — сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.
Добавим, что для участников субботника работала полевая кухня. (мю)
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