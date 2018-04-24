Студенты МАДИ навели порядок на территории Морозовской больницы

Студенты Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ) совместно с юнармейцами Комплекса городского хозяйства Москвы приняли участие в субботнике, который прошел на территории Морозовской детской городской клинической больницы.

«В рамках субботника студенты МАДИ и юнармейцы привели в порядок территорию больницы, очистили ее от мусора и прошлогодней листвы», — сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

Добавим, что для участников субботника работала полевая кухня. (мю)