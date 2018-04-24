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Студенты МЭИ посетили войсковую часть
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Студенты МЭИ посетили войсковую часть 

Управа района Текстильщики 2 часа назад
Фото: У нас в Текстильщиках
Учащиеся Московского экономического института, который расположен в Текстильщиках, совместно с представителями управы района приняли участие в Дне призывника, состоявшемся в войсковой части №61899 в поселке Мосрентген. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.
— Ребята посетили музей боевой славы войсковой части, ознакомились с учебными классами, стрелковым оружием, вооружением и боевой техникой. В рамках мероприятия показательные выступления провели рота почетного караула Военной комендатуры города Москвы, разведрота, духовой оркестр школы №1770 «Московский кадетский музыкальный корпус» и коллектив школы №2121. В завершение праздника гостей угостили «солдатской кашей» на полевых кухнях, — уточнил представитель пресс-службы.
Напомним, что МЭИ находится по адресу ул. Артюхиной, дом 6, корп. 1. (мю)
Управа района Текстильщики: последние новости
В школе на улице Артюхиной состоится концерт «Танцевальная феерия» Московский экономический институт проводит День открытых дверей. В детских садах при школе №1367 в Текстильщиках состоится день открытых дверей
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