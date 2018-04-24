В одной из школ Аэропорта провели танцевальный марафон

Ежегодный танцевальный марафон провели в расположенной в районе Аэропорт школе № 152. На конкурс было представлено 23 номера. Таланты участников оценивало жюри, в которое вошли профессиональные хореографы, преподаватели творческих студий, танцоры, сотрудники администрации школы. Об этом рассказала директор школы Ирина Панкова.

— Победителями стали Виктория Вдовина с номером «Кактус», Сабина Рубинина с гимнастическим номером, джаз-студия «Форс» с танцем «Молитва», — поделилась руководитель учебного заведения.

Лучшие танцоры были удостоены медалей и памятных статуэток. (мю)