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В одной из школ Аэропорта провели танцевальный марафон
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В одной из школ Аэропорта провели танцевальный марафон 

Управа района Аэропорт города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Аэропорт города Москвы
Ежегодный танцевальный марафон провели в расположенной в районе Аэропорт школе № 152. На конкурс было представлено 23 номера. Таланты участников оценивало жюри, в которое вошли профессиональные хореографы, преподаватели творческих студий, танцоры, сотрудники администрации школы. Об этом рассказала директор школы Ирина Панкова.
— Победителями стали Виктория Вдовина с номером «Кактус», Сабина Рубинина с гимнастическим номером, джаз-студия «Форс» с танцем «Молитва», — поделилась руководитель учебного заведения.
Лучшие танцоры были удостоены медалей и памятных статуэток. (мю)
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