Школьник из Челябинска победил во всероссийском хакатоне Сбербанка

21 апреля в Москве состоялось финальное мероприятие просветительского проекта фонда «Вклад в будущее» и Сбербанка — хакатон по AI (Artificial intelligence) «Академии искусственного интеллекта» для школьников. Участниками мероприятия стали учащиеся 7-11 классов со всех регионов России (от Калининграда до Находки ), успешно прошедшие соревнование (первый этап) на сайте академии.

В рамках хакатона школьники выполняли усложненный вариант задачи онлайн-этапа — прогнозировали исход популярной компьютерной игры Dota 2. Десять участников награждены по итогам финала ценными и полезными призами. Кроме того, все победители получили возможность пройти обучение в Летней школе Физтех-лицея. Первое место занял Александр Мамаев , ученик лицея № 97 из Челябинска

«Года полтора назад я занялся олимпиадным программированием. У нас в Челябинске открылось новое комьюнити по машинному обучению. Я начал ходить на различные встречи, начал понимать, как это работает, и постепенно разбираться в этой теме… Например, я создал авторэпер. На текстах Александра Сергеевича Пушкина научил сеть сочинять стихи, а потом накладывать на них музыку. Получились интересные треки… Родители очень рады, что я изучаю искусственный интеллект. Спасибо за поддержку родителям и моему преподавателю информатики Антону Витальевичу Деникину », — отметил победитель хакатона Александр Мамаев.

«Сбербанк, как признанный лидер в сфере инноваций, делает серьезный упор на технологическую трансформацию. Создание Академий и лабораторий искусственного интеллекта — логическое продолжение в реализации этой стратегии. Я горжусь тем, что этот тренд в образовании поддерживают и школы в регионах. Знания Александра позволили ему стать лучшим среди тысяч школьников со всей страны. Обучение технологиям функционирования искусственного интеллекта — мощный вклад в будущее детей. У Александра много идей, амбициозные планы, отличная поддержка близких. Искренне желаю ему больших побед и в будущем!» — добавил управляющий Челябинским отделением Сбербанка Денис Чугунов после встречи с Александром.

Иркутск, Ульяновск, Томск, Напомним, мероприятия академии проходили с 1-го марта 2018 года. Проект стартовал с «Вводных уроков по AI» для детей и специальных семинаров для учителей, которые разработали и провели специалисты Сбербанка в школах Москвы и на открытых площадках регионов России ( Тюмень Екатеринбург и другие). В ходе уроков школьникам рассказали об истории искусственного интеллекта, основных трендах и перспективах развития AI.

Эксперты, принимающие участие в проекте, работают в сфере искусственного интеллекта; все онлайн-уроки, задачи и соревнования специально подготовлены в интересном, понятном для детей формате. Помимо этого, материалы академии рассчитаны и на учителей: любой преподаватель на их основе может провести урок в своем классе. Все необходимые для проведения уроков материалы размещены и доступны учителям для скачивания на сайте проекта. Школьники и взрослые могут посмотреть видеоверсии вводных уроков и протестировать себя на знание основ AI. Для тех, кто захочет продвинуться дальше, размещены учебные задачи.

Также на сайте будет размещен специальный навигатор по миру AI: инструкция о том, чему и где учиться, чтобы стать настоящим профессионалом в технологиях искусственного интеллекта, машинного обучения и анализа данных.