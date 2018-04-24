Первоклассники из Отрадного стали участниками «Президентских состязаний»

Команда 1 «Г» класса школы № 950 приняла участие в «Президентских состязаниях», которые проходили с 17 по 21 апреля. Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.

-Ребята соревновались в прыжках в длину с места, челночном беге, отжимании. Команда выступила достойно, показав хорошие результаты, — рассказали в администрации школы.

Отметим, что целью проведения «Президентских состязаний» является укрепление здоровья, вовлечение детей в систематические занятия физической культурой и спортом, развитие всесторонне гармонично развитой личности, выявление талантливых детей. В этом учебном году соревнования посвящены столетию дополнительного образования в России

(вт)