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Первоклассники из Отрадного стали участниками «Президентских состязаний»
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Первоклассники из Отрадного стали участниками «Президентских состязаний» 

Управа района Отрадное 2 часа назад
Фото: Управа района Отрадное
Команда 1 «Г» класса школы № 950 приняла участие в «Президентских состязаниях», которые проходили с 17 по 21 апреля. Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.
-Ребята соревновались в прыжках в длину с места, челночном беге, отжимании. Команда выступила достойно, показав хорошие результаты, — рассказали в администрации школы.
Отметим, что целью проведения «Президентских состязаний» является укрепление здоровья, вовлечение детей в систематические занятия физической культурой и спортом, развитие всесторонне гармонично развитой личности, выявление талантливых детей. В этом учебном году соревнования посвящены столетию дополнительного образования в России.
(вт)
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