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Одну из пострадавших во время инцидента в школе Стерлитамака перевезли в больницу Уфы
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Одну из пострадавших во время инцидента в школе Стерлитамака перевезли в больницу Уфы 

RT на русском 1 час назад
Пострадавшую во время ЧП в школе №1 Стерлитамака девочку перевезли в больницу Уфы.
Как стало известно RT, сначала старшеклассница, которая выпрыгнула из окна второго этажа во время нападения, была госпитализирована в местную больницу. Но из-за переломов позвоночника, ноги и других травм врачи приняли решение отправить девочку в столицу республики.
В местной больнице по-прежнему остаются ещё одна ученица и учительница информатики. Они находятся в состоянии средней тяжести, их жизни ничего не угрожает.
Ранее суд арестовал 17-летнего подростка, который совершил нападение на учительницу и одноклассников в школе №1 в Стерлитамаке.
18 апреля подросток в школе Стерлитамака ранил ножом ученицу и учителя, а затем устроил пожар. Возбуждено два уголовных дела.
RT на русском: последние новости
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