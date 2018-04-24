Воспитанники одной из школ Рязанского побывали в совхозе имени Ленина

Ученики первого класса школы №2090 имени Паперника, которая расположена в Рязанском районе, приняли участие в экскурсии по совхозу имени Ленина. Об этом рассказали в администрации школы.

— Совхоз имени Ленина поразил нас вниманием к своим посетителям: нашим детям выдали фирменные дождевики, чтоб не промокнуть под ливнем. Наш прекрасный экскурсовод с пониманием относилась к тому, что деток много и каждому хочется во всем поучаствовать. Она спокойно давала возможность всем желающим подержать на руке птичку или поймать и обнять трусливых кроликов, прокатиться на лошадке или покормить овечек и, конечно же, сделать памятное фото, — рассказал представитель образовательного учреждения.

Напомним, что школа №2090 имени Паперника находится по адресу Зеленодольская улица, дом 7, корпус 4. (мю)