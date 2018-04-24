Ярославские педагоги представили свой опыт на Московском международном салоне образования

Ярославские педагоги приняли участие в Московском международном салоне образования — крупнейшем отраслевом мероприятии в стране. Заместитель директора департамента образования Александр Гудков представлял регион на площадках обсуждения вопросов среднего профессионального образования, а также развития кадровой системы образования в целом.

Ректор ярославского Института развития образования Ангелина Золотарева приняла участие в панельной дискуссии по вопросам дополнительного образования. Кроме того, она провела мастер-класс по развитию новых компетенций педагогов дополнительного образования, в том числе с использованием технологий метапредметного, неформального и информального образования, представила современные модульные программы профессионального образования.

В рамках салона на площадке Агентства стратегических инициатив прошли презентация и награждение дипломами лучших образовательных практик, направленных на формирование у детей и молодежи навыков и компетенций будущего. В их число вошел проект «Интернет-сайт для несовершеннолетних „Подросток и закон“ Ярославского центра телекоммуникаций и информационных систем в образовании.

Этот ресурс позволяет получить помощь в решении правовых вопросов, найти службы и центры правовой и социально-психологической помощи, совершить виртуальные визиты в центры социально-педагогической поддержки, обратиться к онлайн-консультанту.

Специалисты центра телекоммуникаций по приглашению АСИ представили опыт Ярославской области перед экспертным сообществом и широкой общественностью.

В кластере „Профориентация“ Ярославский центр детского и юношеского туризма и экскурсий провел презентацию своего образовательного проекта „Современный менеджер туризма“. Спикерами на площадке выступали его участники — ярославские школьники.

Цель проекта — предпрофессиональная подготовка ребят в сфере туризма. В регионе разработаны и реализуются дополнительные общеразвивающие программы „Школа юного экскурсовода“, „Бренд-менеджер территории“ и „Режиссер индивидуальных туров“. Обучение по ним с 2014 года прошли 300 школьников. Итогом проекта стали туристические продукты — пешие и велосипедные маршруты по территории сельских поселений Рыбинского района. Они разрабатываются в соответствии с техническими заданиями глав поселений.

Также в рамках салона были рассмотрены перспективы проекта „Российская электронная школа“. Ярославская область является одним из пилотных регионов по внедрению его в систему образования. Заместитель директора Ярославского центра помощи детям Ярослав Репин рассказал об одной из возможных моделей взаимодействия образовательных организаций и преимуществах проекта.