День дополнительного образования состоялся для дошкольников образовательного комплекса №1236

День дополнительного образования дошкольных групп состоялся недавно в актовом зале учебного корпуса № 963 школы № 1236. Об этом сообщили в администрации образовательного комплекса.

— В программе была представлена выставка детского творчества, обзорная презентация всех кружков и концертная программа. В концерте приняли участие воспитанники дошкольных отделений образовательного комплекса, — пояснили в администрации.

Участники концертной программы представили хореографические и театральные номера, а также продемонстрировали свои знания английского языка. (то)