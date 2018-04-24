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День дополнительного образования состоялся для дошкольников образовательного комплекса №1236
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День дополнительного образования состоялся для дошкольников образовательного комплекса №1236 

Управа Бутырского района города Москвы 3 часа назад
Фото: Управа Бутырского района города Москвы
День дополнительного образования дошкольных групп состоялся недавно в актовом зале учебного корпуса № 963 школы № 1236. Об этом сообщили в администрации образовательного комплекса.
— В программе была представлена выставка детского творчества, обзорная презентация всех кружков и концертная программа. В концерте приняли участие воспитанники дошкольных отделений образовательного комплекса, — пояснили в администрации.
Участники концертной программы представили хореографические и театральные номера, а также продемонстрировали свои знания английского языка. (то)
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