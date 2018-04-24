Андрей Тарасенко собирается навести порядок в образовании Приморья

На заседании фракции ЕР в Заксобрании Приморья присутствовал глава края Андрей Тарасенко , сообщает PRIMPRESS. Врио губернатора рассказал парламентариям, что собирается провести «тонкую настройку» образовательной отрасли в крае.

В ходе мероприятия обсуждался, в частности, вопрос, как тратятся деньги краевого бюджета на софинансирование социально значимых для муниципальных образований Приморья задач в рамках партийных проектов депутатов ЗС ПК. Самые объемные по средствам программы реализуются по линии департамента образования и науки, с ними же связаны и самые большие проблемы у муниципалов.

Председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан ЗС ПК Игорь Чемерис отметил: «Андрей Владимирович, за последние 6 лет руководитель департамента менялся 5 раз. Есть системные проблемы в работе подразделения».

Как отметил Андрей Тарасенко, о проблемах ему известно, образование — одно из серьезнейших направлений и вскоре последуют определенные кадровые решения.