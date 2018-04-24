В Саратове загорелась школа

Инцидент произошел в общеобразовательном учреждении №102.

Учащиеся школы сообщили в социальной сети «ВКонтакте», что утром 24 апреля их эвакуировали из здания по причине пожара. «В 9:25 загорелась школа 102», — написали в паблике « Саратов онлайн» дети.

Также в соцестях оказалось видео, на котором испуганные школьники не понимают, что происходят и просто стоят рядом со школой, снимая происходящее на камеры мобильных телефонов.

На место ЧП оперативно приехали пожарные расчеты. О жертвах и пострадавших не сообщается. По предварительной информации, возникло короткое замыкание. Возможно, из-за неисправной проводки.

Фото: соцсети