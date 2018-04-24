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В Саратове загорелась школа
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В Саратове загорелась школа 

Новости Саратова 2 часа назад
Фото: Новости Саратова
Инцидент произошел в общеобразовательном учреждении №102.
Учащиеся школы сообщили в социальной сети «ВКонтакте», что утром 24 апреля их эвакуировали из здания по причине пожара. «В 9:25 загорелась школа 102», — написали в паблике «Саратов онлайн» дети.
Также в соцестях оказалось видео, на котором испуганные школьники не понимают, что происходят и просто стоят рядом со школой, снимая происходящее на камеры мобильных телефонов.
На место ЧП оперативно приехали пожарные расчеты. О жертвах и пострадавших не сообщается. По предварительной информации, возникло короткое замыкание. Возможно, из-за неисправной проводки.
Фото: соцсети
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