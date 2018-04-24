В школе «Дети мира» состоялась лекция «Здоровые зубки»

В школе №1959 «Дети мира» района Марьино на днях состоялась познавательная лекция для учеников младших классов на тему здоровых зубов.

— Сотрудники НИИ гигиены Департамента здравоохранения города Москвы прочитали увлекательную лекцию для учеников 1-2 классов на тему «Здоровые зубки». Прослушав ее и ответив на вопросы, каждый ученик получил полезный подарок, — рассказали в школе.

Лекция состоялась в соответствии с планом работы социально-психологической службы школы.

Напомним, что школа «Дети мира» располагается по адресу: Перервинский бульвар, дом 16. (то)