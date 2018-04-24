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В школе «Дети мира» состоялась лекция «Здоровые зубки»
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В школе «Дети мира» состоялась лекция «Здоровые зубки» 

Управа района Марьино 51 минуту назад
Фото: Управа района Капотня города Москвы
В школе №1959 «Дети мира» района Марьино на днях состоялась познавательная лекция для учеников младших классов на тему здоровых зубов.
— Сотрудники НИИ гигиены Департамента здравоохранения города Москвы прочитали увлекательную лекцию для учеников 1-2 классов на тему «Здоровые зубки». Прослушав ее и ответив на вопросы, каждый ученик получил полезный подарок, — рассказали в школе.
Лекция состоялась в соответствии с планом работы социально-психологической службы школы.
Напомним, что школа «Дети мира» располагается по адресу: Перервинский бульвар, дом 16. (то)
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