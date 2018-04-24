Сотрудники детского сада приняли участие в спортивных соревнованиях

соревнованиях. Фото: официальный сайт школы №2073

Команда, состоящая из педагогов детских садов «Василек» и «Колокольчик», приняла участие в Кубок Москвы по городошному спорту среди воспитателей, руководителей и педагогов детских дошкольных организаций 22 апреля.

Соревнования организовали с целью сохранения и приумножения традиций русского народа, преемственности поколений и популяризации игры «Городки».

Педагогам дошкольных образовательных площадок «Василек» и «Колокольчик» после окончания спортивного мероприятия вручили грамоты, сообщили на официальном сайте школы №2073.