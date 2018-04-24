Ещё
Сотрудники детского сада приняли участие в спортивных соревнованиях
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сотрудники детского сада приняли участие в спортивных соревнованиях 

Администрация поселения Вороновское 58 минут назад
соревнованиях. Фото: официальный сайт школы №2073
Команда, состоящая из педагогов детских садов «Василек» и «Колокольчик», приняла участие в Кубок Москвы по городошному спорту среди воспитателей, руководителей и педагогов детских дошкольных организаций 22 апреля.
Соревнования организовали с целью сохранения и приумножения традиций русского народа, преемственности поколений и популяризации игры «Городки».
Педагогам дошкольных образовательных площадок «Василек» и «Колокольчик» после окончания спортивного мероприятия вручили грамоты, сообщили на официальном сайте школы №2073.
Администрация поселения Вороновское: последние новости
Дети из Вороновского стали лауреатами конкурса Нет краше Родины нашей! Сотрудники и ученики школы №2073 проведут уборку на территории образовательного учреждения Девятиклассница из школы № 2073 приняла участие в Четвертом Московском чемпионате профессионального мастерства для людей с инвалидностью Абилимпикс-2018
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина объявила России речную блокаду134
Наказать Россию: «семерка» готовит санкции215
Королева красоты оказалась водителем бандитов31
Лукашенко обвинил РФ в трех видах баталий52
Подвыпившие чиновники и обнаженные тусовщицы16
Видео
01:08
Наказать Россию: «семерка» готовит санкции
В мире Политика
01:08
Назван преемник Саргсяна
В мире СНГ
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
00:19
Обшивка отошла в воздухе у самолёта «Нордавиа»
Происшествия
01:13
Нетрезвые супруги из полиции подрались с продавцами
Происшествия
01:39
Правительство Британии уличили во лжи
В мире
01:22
Кадыров готов сложить полномочия главы Чечни
Политика
03:35
Зачем Понаровская вернулась в Россию
Шоу-бизнес
03:23
Синоптики рассказали о погоде во вторник
Общество Новости Москвы
00:34
ЦБ прогнозирует рост экономики
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение