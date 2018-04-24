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Состоялся первый выпуск школы волонтеров-медиков в Нижегородской области
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Состоялся первый выпуск школы волонтеров-медиков в Нижегородской области 

РИА Новости 58 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. 124 добровольца стали первыми выпускниками школы волонтеров-медиков в Нижегородской области, сообщается на сайте движения.
В течение месяца студенты-медики посещали тренинги и мастер-классы ведущих специалистов, врачей и общественных деятелей.
Благодаря встречам с практикующими врачами у волонтеров сформировались правильные подходы в отношении общения с пациентами и их родными. Тонкости подготовки медицинских кадров, особенности учебного процесса, темы бесплатной и доступной медицины также не остались без внимания.
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