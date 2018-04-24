Состоялся первый выпуск школы волонтеров-медиков в Нижегородской области

В течение месяца студенты-медики посещали тренинги и мастер-классы ведущих специалистов, врачей и общественных деятелей.

Благодаря встречам с практикующими врачами у волонтеров сформировались правильные подходы в отношении общения с пациентами и их родными. Тонкости подготовки медицинских кадров, особенности учебного процесса, темы бесплатной и доступной медицины также не остались без внимания.