«Школа Глория» приняла участие в акции «Мы дежурим по апрелю»

Учителя, ученики из разных зданий «Школы Глория» и их родители приняли участие в экологической акции «Мы дежурим по апрелю», который прошел на территории комплексного заказника «Алтуфьевский». Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.

-Акция, организатором которой выступила «Мосприрода», проводилась в рамках общегородских субботников и «Года добровольца в России ». Кроме чистой территории и отличного настроения в конце мероприятия не обошлось без наград: ребята из 7 «Б» стали победителями конкурса «Самый необычный мусор», сочинив стихи о своих находках и разыграв сценку, — рассказали в администрации школы.

Там отметили, что вместе с дипломом об участии в экологической акции они получили на память календари и наклейки.

(вт)