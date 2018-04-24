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«Школа Глория» приняла участие в акции «Мы дежурим по апрелю»
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«Школа Глория» приняла участие в акции «Мы дежурим по апрелю» 

Управа района Бибирево 1 час назад
Фото: Управа района Бибирево
Учителя, ученики из разных зданий «Школы Глория» и их родители приняли участие в экологической акции «Мы дежурим по апрелю», который прошел на территории комплексного заказника «Алтуфьевский». Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.
-Акция, организатором которой выступила «Мосприрода», проводилась в рамках общегородских субботников и «Года добровольца в России». Кроме чистой территории и отличного настроения в конце мероприятия не обошлось без наград: ребята из 7 «Б» стали победителями конкурса «Самый необычный мусор», сочинив стихи о своих находках и разыграв сценку, — рассказали в администрации школы.
Там отметили, что вместе с дипломом об участии в экологической акции они получили на память календари и наклейки.
(вт)
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