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В Калининграде открылись пятидневные учебные сборы
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В Калининграде открылись пятидневные учебные сборы 

Вести Калининград 1 час назад
Фото: Вести Калининград
Первое знакомство с армией. Строевая подготовка, военная техника и оружие. Сегодня в Калининграде на территории филиала военно-морской академии состоялось открытие традиционных пятидневных учебных сборов. Десятиклассников 50 школ познакомили сосновами военной службы. В предстоящие дни для ребят также будут открыты двери пяти воинских частей. Там старшеклассникам покажут, как живут военнослужащие. Тысячи школьников смогут окунуться в армейский быт и получить начальные навыки обращения с оружием.
Татьяна Петухова, председатель комитета по образованию администрации Калининграда:
— Это будет очень полезно для наших десятиклассников, потому что это еще и связано с возможностью осознанного выбора профессии, именно профессии будущего офицера. Что немаловажно, это общение с курсантами, пятикурсниками, которые для наших ребят смогут стать настоящими наставниками. Те абитуриенты, которые становятся курсантами академии, говорят о том, что вхождение в профессию произошло именно во время организации учебных сборов.
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