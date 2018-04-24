В Калининграде открылись пятидневные учебные сборы

Первое знакомство с армией. Строевая подготовка, военная техника и оружие. Сегодня в Калининграде на территории филиала военно-морской академии состоялось открытие традиционных пятидневных учебных сборов. Десятиклассников 50 школ познакомили сосновами военной службы. В предстоящие дни для ребят также будут открыты двери пяти воинских частей. Там старшеклассникам покажут, как живут военнослужащие. Тысячи школьников смогут окунуться в армейский быт и получить начальные навыки обращения с оружием.

Татьяна Петухова , председатель комитета по образованию администрации Калининграда:

— Это будет очень полезно для наших десятиклассников, потому что это еще и связано с возможностью осознанного выбора профессии, именно профессии будущего офицера. Что немаловажно, это общение с курсантами, пятикурсниками, которые для наших ребят смогут стать настоящими наставниками. Те абитуриенты, которые становятся курсантами академии, говорят о том, что вхождение в профессию произошло именно во время организации учебных сборов.