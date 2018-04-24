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Ярославские школьники стали победителями всероссийского конкурса «Отечество»
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Ярославские школьники стали победителями всероссийского конкурса «Отечество» 

Портал органов государственной власти Ярославской области 2 часа назад
Фото: Портал органов государственной власти Ярославской области
В Москве подведены итоги всероссийского конкурса исследовательских краеведческих работ обучающихся «Отечество», который ежегодно проводится Минобрнауки Российской Федерации и Федеральным центром детско-юношеского туризма и краеведения. Ярославскую область на этом интеллектуальном состязании представляли семь победителей регионального этапа.
Ученик 10-го класса ярославской школы №36 Михаил Чернышов победил в номинации «Литературное краеведение». Диплом 1-й степени он получил за работу «Пушкинские дни 1937 года в Ярославской области по материалам глазет „Северный рабочий“ и „Сталинская правда“.
Десятиклассник рыбинской школы №6 имени Л. И. Ошанина Максим Шаров занял третье место в номинации „Экологическое краеведение“. Его исследование было посвящено состоянию малых рек Рыбинского района.
Портал органов государственной власти Ярославской области: последние новости
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