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Более 18 тыс. сценариев уроков загружено в Московскую электронную школу
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Более 18 тыс. сценариев уроков загружено в Московскую электронную школу 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Более 18 тыс. сценариев уроков, 320 сделанных учителями пособий, свыше 300 популярных учебников уже загружено в Московскую электронную школу (МЭШ). Об этом в рамках выездного заседания круглого стола Московской городской Думы на тему «Возможности современного московского образования» сообщила директор городского методического центра департамента образования Москвы Марианна Лебедева.
«Сегодня в Московской электронной школе 181 художественное произведение школьной программы по литературе с 5 по 11 класс, 317 самых популярных у московских учителей учебников в электронном виде, 17 томов хрестоматий которые представляют собой историю науки, 320 учебных пособий, сделанных самими московскими учителями, и более 18 тыс. сценариев», — сказала М. Лебедева.
МЭШ — это проект для учителей, детей и их родителей, направленный на создание высокотехнологичной образовательной среды в школах Москвы. Главная его цель — максимально эффективное использование современной IT-инфраструктуры для улучшения качества школьного образования.
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