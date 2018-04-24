Более 18 тыс. сценариев уроков загружено в Московскую электронную школу

Марианна Лебедева. Более 18 тыс. сценариев уроков, 320 сделанных учителями пособий, свыше 300 популярных учебников уже загружено в Московскую электронную школу (МЭШ). Об этом в рамках выездного заседания круглого стола Московской городской Думы на тему «Возможности современного московского образования» сообщила директор городского методического центра департамента образования Москвы

«Сегодня в Московской электронной школе 181 художественное произведение школьной программы по литературе с 5 по 11 класс, 317 самых популярных у московских учителей учебников в электронном виде, 17 томов хрестоматий которые представляют собой историю науки, 320 учебных пособий, сделанных самими московскими учителями, и более 18 тыс. сценариев», — сказала М. Лебедева.

МЭШ — это проект для учителей, детей и их родителей, направленный на создание высокотехнологичной образовательной среды в школах Москвы. Главная его цель — максимально эффективное использование современной IT-инфраструктуры для улучшения качества школьного образования.