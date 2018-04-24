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Школы и детсады почти на две тысячи мест построят в Якутске до конца года
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Школы и детсады почти на две тысячи мест построят в Якутске до конца года 

ТАСС 2 часа назад
ЯКУТСК, 24 апреля. /ТАСС/. Семь объектов среднего и дошкольного образования сдадут до конца года в Якутске, что позволит создать порядка двух тысяч новых мест в школах и детсадах города. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Якутска.
"Три школы [национальная школа на 550 мест в 203 микрорайоне, школа №25 на 350 учащихся по ул. Якова Потапова, школа №6 на 500 учащихся по ул. Автодорожная], четыре детских сада [детсад на 315 мест в 203 микрорайоне, детсад на 240 мест в селе Сырдах, детсад по ул. Пионерская, детсад по ул. Ильменская] будут сданы в ноябре — декабре 2018 года", — отмечается в сообщении.
Как пояснил ТАСС мэр Якутска Айсен Николаев, строительство ведется на условиях государственно-частного партнерства правительства региона, окружной администрации города и компании «Газэнергомонтаж». Согласно трехстороннему соглашению, на территории города одновременно ведется строительство пяти детских садов на 1310 мест, четырех общеобразовательных школ на 1620 мест, Детской школы искусств, Городской детской библиотеки и Дворца современного искусства.
Как пояснили ТАСС в пресс-службе мэрии, вопрос о строительстве новых объектов стоит весьма остро из-за быстрого роста городского населения, обусловленного внутренней миграцией и высокой рождаемостью. В частности, ввод новых объектов позволит в скором времени частично ликвидировать вторую смену в городских школах, отметили в мэрии.
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