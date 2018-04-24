Выксунский металлургический завод провел образовательный форум «Траектория карьеры»

Цель форума — поиск путей взаимодействия работодателей и учебных заведений по подготовке современных кадров и их дальнейшему трудоустройству.

Участниками мероприятия стали сотрудники ВМЗ, руководители и представители центров развития карьеры выпускников, представители студенческих сообществ ведущих учебных заведений Нижнего Новгорода, Владимира, Мурома , Навашина, Кулебак . В форуме приняли участие представители министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, администрации г.о.г Выкса , а также ведущие спикеры по вопросам исследования рынка труда и трудоустройства, исследования вызовов по работе с поколениями.

Участники смогли обменяться опытом, обсудить современные тренды, а также посетили производство Выксунского металлургического завода. Одним из ключевых событий форума стало подписание двусторонних соглашений о сотрудничестве между ВМЗ и учебными заведениями Навашина и Владимира: теперь большее количество студентов сможет пройти производственную практику на предприятии, которое заинтересовано в их дальнейшем трудоустройстве и может предложить им дополнительные программы образования.

«Ежегодно на ВМЗ проходят практику более 1200 студентов средне-профессиональных и высших учебных заведений, каждый десятый из которых устраивается к нам на завод. У нас востребованы не только представители металлургических специальностей, но и ремонтный персонал, проектировщики, механики, электрики, врачи и многие другие. Мы заинтересованы в том, чтобы к нам приходило как можно больше инициативной талантливой молодежи. Мы готовы стать отправленной точкой в ее карьерном трамплине, предложить стабильность и профессиональное развитие, которые ВМЗ обеспечивает всем своим сотрудникам», — отметила директор по персоналу ВМЗ Татьяна Дружкова.