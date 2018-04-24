Школьники сдали экзамены по Правилам дорожного движения

Ежегодный конкурс-фестиваль юных инспекторов движения «Безопасное колесо — 2018» прошел в областной столице. В нем приняли участие ребята из школ №№ 3, 6, 12, 15, 30, 33, 37, 41 и лицея № 32.

Юным вологжанам предстояло «сдать» теорию и практику по Правилам дорожного движения. Ребята демонстрировали знания дорожных знаков, сигналов регулировщика, отвечали на вопросы по основам оказания первой медицинской помощи, в том числе о применении препаратов из автомобильной аптечки.

Чтобы сдать практику, школьникам пришлось сесть за руль велосипеда, они объезжали препятствия, выполняли различные упражнения. Проявили конкурсанты и свои таланты на конкурсе рисунков «Все вместе — за безопасность дорожного движения».

Первое место заняли ученики школы № 12, на втором учащиеся 6-й школы, бронза у команды школы № 15. Победители будут представлять наш город в областном конкурсе «Безопасное колесо» в лагере «Лесная сказка». Соревнования пройдут с 24 по 26 апреля.