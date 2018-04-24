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Школьники сдали экзамены по Правилам дорожного движения
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Школьники сдали экзамены по Правилам дорожного движения 

Вологда.рф 3 часа назад
Фото: Вологда.рф
Ежегодный конкурс-фестиваль юных инспекторов движения «Безопасное колесо — 2018» прошел в областной столице. В нем приняли участие ребята из школ №№ 3, 6, 12, 15, 30, 33, 37, 41 и лицея № 32.
Юным вологжанам предстояло «сдать» теорию и практику по Правилам дорожного движения. Ребята демонстрировали знания дорожных знаков, сигналов регулировщика, отвечали на вопросы по основам оказания первой медицинской помощи, в том числе о применении препаратов из автомобильной аптечки.
Чтобы сдать практику, школьникам пришлось сесть за руль велосипеда, они объезжали препятствия, выполняли различные упражнения. Проявили конкурсанты и свои таланты на конкурсе рисунков «Все вместе — за безопасность дорожного движения».
Первое место заняли ученики школы № 12, на втором учащиеся 6-й школы, бронза у команды школы № 15. Победители будут представлять наш город в областном конкурсе «Безопасное колесо» в лагере «Лесная сказка». Соревнования пройдут с 24 по 26 апреля.
Добавим, организаторами соревнований стали детско-юношеский центр «Лидер», отдел ГИБДД УМВД России по г. Вологде, Управление образования Администрации г. Вологды. Главная цель конкурса — воспитать законопослушных участников дорожного движения и понизить риск детского травматизма на дорогах.
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