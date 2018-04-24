Эксперт прокомментировал изменения в экзаменах на водительские права

"Проблем я в этом решении не вижу. Все-таки экзамен должен быть максимально приближен к реальности. А в жизни так и происходит: человек трогается с места, выезжает на улицу, паркуется, совершает какие-то маневры — и все это в городе. Поэтому, если все будет происходить в реальном режиме, это достаточно органично и правильно. Такая методика вполне корректна. Это верный подход, не вызывающий возражений", — сказал эксперт.

Ранее СМИ сообщили, что руководство ГИБДД рассматривает возможность объединения площадки и города в экзамене на права.