Эксперт оценил возможные изменения в проведении экзаменов на водительские права

Председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин в разговоре с RT оценил планируемые ГИБДД изменения в проведении экзаменов на получение водительских удостоверений.

«Проблем я в этом решении не вижу. Всё-таки, экзамен должен быть максимально приближен к реальности. А в жизни так и происходит — человек трогается с места, выезжает на улицу, паркуется, совершает какие-то манёвры и всё это в городе. Поэтому, если всё будет происходить в таком реальном режиме, то это достаточно органично и правильно. Такая методика вполне корректна. Это верный подход, не вызывающий возражений», — сказал эксперт.