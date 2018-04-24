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Столичные образовательные учреждения закупят форменное обмундирование для кадетов
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Столичные образовательные учреждения закупят форменное обмундирование для кадетов 

Агентство «Москва» 46 минут назад
Форменное обмундирование для кадетов будет закуплено для образовательных учреждений Москвы. Об этом сообщила пресс-служба департамента по конкурентной политике столицы.
«Победителю электронного аукциона предстоит поставить более 50 наименований элементов кадетской формы, в том числе кители, зимние куртки, блузки и рубашки, форменные брюки, фуражки, пилотки и ремни. По условиям контракта, победителю аукциона необходимо самостоятельно снять мерки со всех учеников кадетских школ для дальнейшей передачи товара в производство. Товар необходимо поставить в течение 20 календарных дней после заявки заказчика», — говорится в сообщении.
Сроки поставки с 1 июня по 30 ноября 2018 г. Также поставщик должен обеспечить гарантию на кадетскую форму сроком на один год.
Начальная стоимость контракта — 7,2 млн руб. Заявки на участие в аукционе принимаются до 3 мая.
Совместную закупку проводит семь образовательных учреждений, в числе которых — школа №285 им. В. Молодцова, многопрофильный комплекс Бибирево и школы №166, 283, 709, 967, 1573.
Аукцион привлечет поставщиков форменной одежды и обеспечит высокую конкуренцию, считает руководитель департамента Геннадий Дегтев, который цитируется в сообщении. «Аукционы на поставку форменного обмундирования привлекают большое число участников, в числе которых компании-производители и поставщики кадетской и школьной формы. Конкуренция составляет шесть участников на лот в I квартале текущего года, при этом в 2017 г. в среднем на победу претендовали по четыре участника. Среднее снижение стоимости в этом году составляет более 34%, в прошлом — 11,5%», — сказал он.
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