Пекинский университет открывает «Институт пояса и пути»

ПЕКИН (BEIJING), 23 апреля 2018 г. /PRNewswire/ — В поддержку национальной инициативы китайского правительства «Пояс и путь» (Belt and Road Initiative (BRI)) Пекинский университет объявил об открытии Института пояса и пути (Belt and Road Institute) в ходе официальной церемонии, состоявшейся в пятницу, 20 апреля 2018 года. Управление Институтом будет осуществлять ведущее подразделение университета — Школа менеджмента «Гуанхуа» (Guanghua School of Management).

Демонстрируя одобрение и поддержку Института, в церемонии открытия нового вуза приняли участие заместитель председателя Национального комитета Народного политического консультативного совета КНР ЧЖЭН Цзяньбан (ZHENG Jianbang); директор департамента по общим вопросам Координационного совета инициативы «Пояс и путь» ЧЖАО Ай (ZHAO Ai); руководитель Департамента подготовки преподавательского состава Министерства образования КНР ВАН Динхуа (WANG Dinghua); высшее руководство Пекинского университета; представители правительства и лидеры бизнеса из всех уголков земного шара.

BRI впервые была представлена широкой общественности в 2013 года в качестве стратегии стимулирования экономического развития стран, расположенных вдоль древнекитайского торгового маршрута «Шелковый путь», включая государства Азии, Европы, Северной и Восточной Африки. В ходе церемонии открытия Института пояса и пути, вице-президент Пекинского университета ВАН Бо (WANG Bo) признал растущую роль Китая на международной арене в контексте создания нового вуза: «С момента внедрения политики реформы и открытости сорок лет назад процесс развития Поднебесной сегодня вышел на принципиально новый этап. За эти годы Китай установил самые что ни на есть тесные связи с внешним миром».

Институт предоставит возможности получения образования будущим лидерам стран, охватываемых инициативой, проведения исследований, связанных с проектами BRI, и послужит платформой для международного обмена. Достижение этих целей предполагает междисциплинарную координацию между всемирно признанными экспертами колледжа «Гуанхуа» и академическими ресурсами других передовых факультетов Пекинского университета.

Описывая предстоящие планы по привлечению студентов, декан школы «Гуанхуа» при Пекинском университете ЛЬЮ Цяо (LIU Qiao) поделился: «В 2018 году мы начнем набирать амбициозную и талантливую молодежь стран BRI с развитыми лидерскими навыками и масштабным видением». Абитуриенты могут подавать заявки на участие в программе бакалавриата, международных программах МВА и ЕМВА, а также программах подготовки бизнес-руководства школы «Гуанхуа». В дальнейшем список доступных курсов будет расширяться.

Руководство школы менеджмента при Пекинском университете уже приступило к поиску партнеров в целях реализации задач Института. Финансовая поддержка со стороны партнеров позволит Институту разработать оптимальные учебные планы и предоставить стипендии студентам, принятым в программу. Компании или частные лица, заинтересованные в сотрудничестве с Институтом пояса и пути, могут обратиться к администрации школы «Гуанхуа» для обсуждения имеющихся возможностей. Абитуриенты, заинтересованные в программах Института, могут направлять соответствующие запросы deans@gsm.pku.edu.cn.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Джаред Маззанти (Jared Mazzanti), +86-10-6274-7005, jamazz@gsm.pku.edu.cn