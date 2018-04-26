Прокуратура выявила серьезные нарушения в Нижегородской школе

Ранее в одном из пабликов в социальной сети появилось сообщение о ненадлежащем санитарно-техническом состоянии полов и стен в школе-интернате № 71 Сормовского района. По данному факту районной прокуратурой была проведена проверка, передает пресс-служба областной прокуратуры.

«В школе № 71 Сормовского района в последнее время протекает крыша, из-за чего с потолка начала отслаиваться штукатурка. Полы в учебном учреждении также находятся в плачевном состоянии», — сообщил пользователь социальной сети.

В ходе проверки надзорным ведомством было установлено, что в здании школы действительно протекает крыша. Обои и краска на стенах образовательного учреждения из-за повышенной влажности начали отслаиваться. На полу учебного учреждения также наблюдается нарушение целостности линолеума.

Согласно данным надзорного ведомства, школа располагается в здании 1929 года постройки. Как стало известно, за все время функционирования интерната капитального ремонта в его здании в полном объеме не проводилось.

Главе администрации города внесено представление в отношении виновного должностного лица учреждения возбуждено административное производство. Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.