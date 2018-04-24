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Многочисленные нарушения в детских кружках и секциях выявила прокуратура Нижегородской области
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Многочисленные нарушения в детских кружках и секциях выявила прокуратура Нижегородской области 

В городе N 50 минут назад
Фото: В городе N
Специалисты ведомства провели проверку кружков, секций, школ искусств региона на предмет соблюдения законодательства в сфере организации услуг по дополнительному образованию детей.
По результатам проверки выяснилось, что большинство нарушений связано с процедурами приема на обучение, отчисления детей и применения дисциплинарных мер. Не все педагоги, работающие с детьми, прошли аттестацию и имеют достаточную квалификацию. Выявлены случаи, когда платные услуги и благотворительная помощь родителей оказывались с нарушениями.
В общей сложности, прокуратура выявила свыше 100 незаконных правовых актов, руководителям учреждений образования внесено 120 представлений, возбуждено 35 административных производств.
Предметом внимания прокуратуры стало также соблюдение санитарно-эпидемиологического, противопожарного и антитеррористического законодательства. Выявлены факты ненадлежащего оснащения медицинских кабинетов, наличия лекарств с истекшими сроками годности.
Напомним, около 500 нарушений выявила прокуратура при проверке медкабинетов в Нижегородской области.
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