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Ученики Курчатовской школы отличились на конкурсе «1+1»
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Ученики Курчатовской школы отличились на конкурсе «1+1» 

Префектура СЗАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
Фестиваль-конкурс детского (юношеского) творчества «1+1» завершил свою работу. По его итогам ученики корпуса «Школа-интернат для глухих и слабослышащих» Курчатовской школы в Щукине завоевали несколько призовых мест.
Дети удостоились званий дипломантов в номинации «Концертная программа, а также стали лауреатами 1-й степени в номинации „Видеотрейлер концертной программы“ и лауреатами 2-й степени в номинации „Афиша концертной программы“.
— Спасибо всей творческой группе, которая показала высочайший уровень профессиональной слаженной работы, — отметили в школе.
Победители и призеры награждены грамотами и дипломами.
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