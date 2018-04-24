Ученики Курчатовской школы отличились на конкурсе «1+1»

Фестиваль-конкурс детского (юношеского) творчества «1+1» завершил свою работу. По его итогам ученики корпуса «Школа-интернат для глухих и слабослышащих» Курчатовской школы в Щукине завоевали несколько призовых мест.

Дети удостоились званий дипломантов в номинации «Концертная программа, а также стали лауреатами 1-й степени в номинации „Видеотрейлер концертной программы“ и лауреатами 2-й степени в номинации „Афиша концертной программы“.

— Спасибо всей творческой группе, которая показала высочайший уровень профессиональной слаженной работы, — отметили в школе.

Победители и призеры награждены грамотами и дипломами.