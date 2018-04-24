Ученикам ряда школ Волоколамского района Подмосковья предложили приходить на уроки позже

МОСКВА , 24 апреля. / ТАСС /. Руководство ряда школ Волоколамского района Московской области предложило ученикам приходить на занятия к 10:00 из-за неприятного запаха в муниципалитете. Об этом сообщил во вторник ТАСС начальник управления образования района Дмитрий Полежаев.

Ранее в социальных сетях появились сообщения от родителей школьников о соответствующих предложениях со стороны руководства учебных заведений. Власти Московской области ранее допустили возможность переноса начала занятий в детских садах и школах Волоколамского района с 8:30 на 10:30 в случае новых выбросов свалочного газа из-за ситуации вокруг местного полигона бытовых отходов «Ядрово». Выбросы происходят преимущественно по ночам и провоцируются перепадами температур или давления. К середине дня концентрация загрязняющих веществ в воздухе обычно падает.

"Это верно, но это только те учреждения, где есть запах. Таких школ порядка пяти", — сказал он, отвечая на вопрос, действительно ли некоторые школы предложили из-за неприятного запаха, распространившегося в муниципалитете, приходить на занятия позже.

В опубликованных во вторник результатах анализа станциями министерства экологии и природопользования Подмосковья воздуха вблизи «Ядрова» на 06:00 и 08:00 концентрация всех веществ находится в пределах нормы, превышений предельно допустимых уровней нет.