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Челябинский вуз начнет готовить специалистов для Российского ядерного центра
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Челябинский вуз начнет готовить специалистов для Российского ядерного центра 

РИА «ФедералПресс» 51 минуту назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Челябинский государственный университет и Российский ядерный центр в Снежинске (РФЯЦ — ВНИИТФ) договорились о создании базовой кафедры и совместной лаборатории, сообщает пресс-служба вуза.
Кроме того, в рамках взаимодействия с центром ЧелГУ планирует разработать и внедрить практикоориентированную образовательную программу магистратуры по физике.
«Мы планируем привлекать специалистов центра к разработке и экспертизе содержания образовательных программ, учебных практических занятий, учебных пособий и учитывать при их реализации потребности РФЯЦ — ВНИИТФ», — пояснила Ректор ЧелГУ Диана Циринг.
Студенты вуза, как и прежде, будут проходить учебную и производственную практику в Снежинске, а специалисты ядерного центра будут вести спецкурсы, помогать и оценивать выпускные квалификационные работы учащихся, помогать в проверке их знаний на государственной итоговой аттестации.
Фото: www.csu.ru
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