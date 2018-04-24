Челябинский вуз начнет готовить специалистов для Российского ядерного центра

Челябинский государственный университет и Российский ядерный центр в Снежинске (РФЯЦ — ВНИИТФ) договорились о создании базовой кафедры и совместной лаборатории, сообщает пресс-служба вуза.

Кроме того, в рамках взаимодействия с центром ЧелГУ планирует разработать и внедрить практикоориентированную образовательную программу магистратуры по физике.

«Мы планируем привлекать специалистов центра к разработке и экспертизе содержания образовательных программ, учебных практических занятий, учебных пособий и учитывать при их реализации потребности РФЯЦ — ВНИИТФ», — пояснила Ректор ЧелГУ Диана Циринг.

Студенты вуза, как и прежде, будут проходить учебную и производственную практику в Снежинске, а специалисты ядерного центра будут вести спецкурсы, помогать и оценивать выпускные квалификационные работы учащихся, помогать в проверке их знаний на государственной итоговой аттестации.

Фото: www.csu.ru