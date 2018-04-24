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ОГУ имени Тургенева будет готовить специалистов для «Артека»
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ОГУ имени Тургенева будет готовить специалистов для «Артека» 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Орловский государственный университет имени Тургенева принял участие в Московском международном салоне образования, сообщает пресс-служба правительства региона.
Экспозицию Орловской области посвятили промежуточным итогам комплексного развития опорного вуза. На выставке были представлены междисциплинарные медицинские и инженерные исследования, разработки, позиционирующие университет как центр инновационного, технологического и социального развития региона.
Орловцы продемонстрировали опыт создания уникальных детских и юношеских специализированных научно-исследовательских школ, разработки Инжинирингового центра технологий цифровой среды, Центра междисциплинарного инжиниринга, Научно-технологического центра биомедицинской фотоники.
Также опорный вуз и Международный детский центр «Артек» заключили соглашение о сотрудничестве.
По словам ректора Ольги Пилипенко, МДЦ «Артек» получит квалифицированных специалистов с необходимыми компетенциями для организации своей деятельности. Орловский госуниверситет будет готовить сотрудников для сферы отдыха и оздоровления детей.
Сообщение ОГУ имени Тургенева будет готовить специалистов для «Артека» появились сначала на РИА 57.
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