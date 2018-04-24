ОГУ имени Тургенева будет готовить специалистов для «Артека»

Орловский государственный университет имени Тургенева принял участие в Московском международном салоне образования, сообщает пресс-служба правительства региона.

Экспозицию Орловской области посвятили промежуточным итогам комплексного развития опорного вуза. На выставке были представлены междисциплинарные медицинские и инженерные исследования, разработки, позиционирующие университет как центр инновационного, технологического и социального развития региона.

Орловцы продемонстрировали опыт создания уникальных детских и юношеских специализированных научно-исследовательских школ, разработки Инжинирингового центра технологий цифровой среды, Центра междисциплинарного инжиниринга, Научно-технологического центра биомедицинской фотоники.

Также опорный вуз и Международный детский центр «Артек» заключили соглашение о сотрудничестве.

По словам ректора Ольги Пилипенко, МДЦ «Артек» получит квалифицированных специалистов с необходимыми компетенциями для организации своей деятельности. Орловский госуниверситет будет готовить сотрудников для сферы отдыха и оздоровления детей.