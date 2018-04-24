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В Госавтоинспекции разъяснили новшества в экзамене на права
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В Госавтоинспекции разъяснили новшества в экзамене на права 

Авторадио 1 час назад
Объединить площадку и город в экзамене на водительские права хотят в Госавтоинспекции. Начинающие автомобилисты за счет этого смогут лучше приспособиться к реальной среде вождения, пояснил эфире телеканала «Россия 24» глава ГИБДД Михаил Черников:
«Те навыки, которые они проходили и сдавали на площадке, точно таким же образом. Образно говоря, параллельная парковка. То есть, если мы ее проходили и сдавали ее, непосредственно принимая ее на автодроме, то сейчас он точно таким же образом по просьбе экзаменатора сделает то же самое, только на проезжей части, там, где это разрешено. Автодромов у нас сегодня не столь много. И, можно говорить о том, что те автодромы, которые задействуются, там не будут приниматься экзамены, а непосредственно будут обучаться кандидаты в водители. И я думаю, что это как раз приведет к тому, что будут все-таки наши водители, уже новые, молодые водители, полностью интегрированы в общем движении».
Это нововведение Госавтоинспекция сейчас обсуждает с Министерством образования, пишет ТАСС. Решение, как ожидается, примут уже в этом году, говорят в ГИБДД.
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