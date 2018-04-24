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«Площадку» и «город» в экзамене на права могут объединить
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«Площадку» и «город» в экзамене на права могут объединить 

Мир24 2 часа назад
В России экзаменовать при получении прав на вождение будут по-новому, передает телеканал «МИР 24» со ссылкой на «Коммерсантъ».
ГИБДД собирается объединить два испытания в одно. Сейчас практическая часть экзамена разбита на две части — так называемые «площадка» и «город». В Госавтоинспекции считают, что навыки вождения следует проверять в комплексе, так сказать в реальных условиях, то есть объехал на площадке «конусы» и сразу в поток.
С первого раза испытание «городом» проходят только 8% претендентов на водительские удостоверения. Это говорит о слабом уровне подготовки.
Изменения обсуждаются с министерством образования и науки. В течение года нововведения могут вступить в силу.
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