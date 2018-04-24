«Площадку» и «город» в экзамене на права могут объединить

России экзаменовать при получении прав на вождение будут по-новому, передает телеканал «МИР 24» со ссылкой на «Коммерсантъ».

ГИБДД собирается объединить два испытания в одно. Сейчас практическая часть экзамена разбита на две части — так называемые «площадка» и «город». В Госавтоинспекции считают, что навыки вождения следует проверять в комплексе, так сказать в реальных условиях, то есть объехал на площадке «конусы» и сразу в поток.

С первого раза испытание «городом» проходят только 8% претендентов на водительские удостоверения. Это говорит о слабом уровне подготовки.

Изменения обсуждаются с министерством образования и науки . В течение года нововведения могут вступить в силу.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ