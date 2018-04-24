В Сургуте с начала года 3 млн рублей выделили на поддержку НКО

Сургуте зарегистрировано 214 НКО. Все они могут надеяться на поддержку от властей. Более того, в рейтинге поддержки доступа негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО), к предоставлению услуг в социальной сфере, Сургут занимает 2-ое место.

В городе 7% доли бюджетных средств выделяют НКО. Уже с начала 2018 года НКО получили поддержку в размере 3 млн рублей. Безусловно, приоритетными являются НКО, которые предоставляют услуги в социальной сфере — а это 58,2% организаций, сообщает ugra-news.ru.

Одним из примеров успешного развития НКО является частный детский сад «Гулливер». Создатеть сада Ольга Коштиева отмечает: «С городом мы работаем по сертификату дополнительного образования. Это позволяет нам получать полную стоимость пребывания ребенка, а родителям — экономить. Сертификат дошкольника дается каждому родителю, который не получил место в дошкольном образовательном учреждении. По нему наш детский сад обойдется в 8500 рублей вместо 11 тыс. Родители предоставляют нам сертификаты, а мы отдаем их в департамент образования, где нам компенсируют эти 3000 рублей».