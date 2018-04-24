В одной из московских школ рухнул потолок

Часть навесного потолка обрушилась в школе №1526 на юге Москвы . Как сообщает РИА Новости, пострадавших среди учеников и преподавателей в результате инцидента нет. «Сейчас в школе полиция, мы выясняем обстоятельства происшествия. Пострадавших детей нет», — рассказывают в школе. Директор уточнила, что с навесного потолка упало восемь плиток. Ранее «СП» сообщала, что крыша обвалилась в одном из супермаркетов Ярославской области . Инцидент произошел в Рыбинске , у магазина «Дикси» в микрорайоне Волжский. Сообщается, что крыша здания не выдержала веса накопившейся во время осадков воды. Причиной этому, по предварительным данным, стала засоренная ливневка, которую никто не чистил. Новости ЧС: Во Владивостоке обрушилась часть столетнего дома