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В одной из московских школ рухнул потолок
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В одной из московских школ рухнул потолок 

Свободная пресса 1 час назад
Часть навесного потолка обрушилась в школе №1526 на юге Москвы. Как сообщает РИА Новости, пострадавших среди учеников и преподавателей в результате инцидента нет.
«Сейчас в школе полиция, мы выясняем обстоятельства происшествия. Пострадавших детей нет», — рассказывают в школе.
Директор уточнила, что с навесного потолка упало восемь плиток.
Ранее «СП» сообщала, что крыша обвалилась в одном из супермаркетов Ярославской области. Инцидент произошел в Рыбинске, у магазина «Дикси» в микрорайоне Волжский. Сообщается, что крыша здания не выдержала веса накопившейся во время осадков воды. Причиной этому, по предварительным данным, стала засоренная ливневка, которую никто не чистил.
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