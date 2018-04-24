В УрГАУ назначили нового ректора 

20 апреля замминистра сельского хозяйства России назначил Ольгу Лоретц ректором Уральского государственного аграрного университета. После того, как в октябре 2017 предыдущий ректор Ирина Донник заняла пост вице-президента Российской академии наук, Ольга Лоретц была исполняющей обязанности главы вуза.
Ольга Лоретц — доктор биологических наук, доцент. У нее два высших образования по специальностям «Зоотехния» и «Психология». В УрГАУ она работает уже 35 лет. И с октября 2017 она стала фактической главой вуза. Официальное назначение подписал заместитель министра сельского хозяйства России И. В. Лебедев в Приказе № 57-кр от 20.04.2018г.
За прошлый год ректоры сменились у трёх екатеринбургских вузов: ректором УрГПУ выбрали заведующую кафедрой общей психологии Светлану Минюрову, УГМУ возглавила бывший министр здравоохранения Пермского края Ольга Ковтун, в Горном университете ректором стал заместитель директора Технического университета УГМК Алексей Душин, который сменил на этой должности Николая Косарева, руководившего вузом 15 лет.