В УрГАУ назначили нового ректора

Ольга Лоретц — доктор биологических наук, доцент. У нее два высших образования по специальностям «Зоотехния» и «Психология». В УрГАУ она работает уже 35 лет. И с октября 2017 она стала фактической главой вуза. Официальное назначение подписал заместитель министра сельского хозяйства России И. В. Лебедев в Приказе № 57-кр от 20.04.2018г.