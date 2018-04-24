Ещё
Всероссийские проверочные работы по математике для 4 классов и истории для 5 классов пройдут 24 апреля
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Всероссийские проверочные работы по математике для 4 классов и истории для 5 классов пройдут 24 апреля 

Агентство «Москва» 58 минут назад
Всероссийскую проверочную работу (ВПР) по математике напишут 24 апреля учащиеся 4 классов, для пятиклассников в этот день пройдет ВПР по истории. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор).
«ВПР по математике для 4 классов и истории для 5 классов пройдут 24 апреля. ВПР в 4 и 5 классах проводятся в 2018 г. в штатном режиме», — говорится в сообещнии.
Как уточняется, проверочную работу по математике проведут более 39 тыс. школ из всех регионов России. Работа включает 11 заданий, на ее выполнение отводится 45 минут. При выполнении работы нельзя пользоваться учебниками, рабочими тетрадями, справочниками, калькулятором.
В пресс-службе пояснили, что ВПР проверяет умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями, использовать начальные математические знания для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, для оценки количественных и пространственных отношений предметов, процессов и явлений. Также проверяется умение читать, записывать и сравнивать величины (время), используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними; умение исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками, диаграммами, анализировать и интерпретировать данные; овладение основами логического и алгоритмического мышления.
Также отмечается, что ВПР по истории для 5 классов проведут 37,6 тыс. школ из всех российских регионов. На выполнение работы по истории дается 45 минут. Работа состоит из двух частей и включает в себя восемь заданий. Первая часть работы содержит задания по истории Древнего мира, во второй части предложены задания по истории родного края. При выполнении работы не разрешается пользоваться учебником, рабочими тетрадями и другими справочными материалами.
Задания ВПР проверяют умение работать с иллюстративным материалом, с текстовыми историческими источниками, знание исторической терминологии и исторических фактов, умение излагать исторический материал в виде последовательного связного текста, работать с исторической картой.
ВПР — это итоговые контрольные работы, организованные по отдельным учебным предметам для оценки уровня подготовки школьников с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов. Их организация предусматривает единое расписание, использование единых текстов заданий и единых критериев оценивания.
ВПР не являются аналогом государственной итоговой аттестации. Они проводятся на региональном или школьном уровне.
Результаты могут использоваться для формирования программ развития образования на уровне муниципалитетов, регионов и в целом по стране, для совершенствования методики преподавания предметов в конкретных школах, а также для индивидуальной работы с учащимися. Итоги ВПР не влияют на получение аттестата и перевод в следующий класс.
В марте-мае 2018 г. ВПР проводятся для учащихся 4-х, 5-х, 6-х и 11-х классов.
Агентство «Москва»: последние новости
Более 300 детей приняли участие в международной школьной олимпиаде «Интеллект» в Подмосковье Более 1,5 тыс. человек приняли участие в Днях карьеры Финансового университета при правительстве РФ Генпрокуратура может взять на контроль целевое расходование средств на строительство школ и детсадов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин подпишет «беспрецедентный указ»493
Россия поставила США серьезное условие280
Климкин сделал грубую ошибку56
Российские суда лишат входа на Украину159
На Москву обрушится торнадо47
Видео
01:08
Назван преемник Саргсяна
В мире СНГ
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
00:24
Фургон протаранил толпу пешеходов в Торонто
Происшествия Другое
15:14
Лишний олигарх: США выдавливают Дерипаску из «Русала»
Экономика Статьи
00:18
На Украине задержали «доверенное лицо Путина»
Украина Происшествия
00:58
Армянская весна
СНГ В мире
00:59
На Москву обрушится торнадо
Погода Новости Москвы
01:31
Армяне встретили отставку Саргсяна ликованием
Кавказ В мире
00:58
Захарова отреагировала на ситуацию в Армении
Политика
01:29
Китаец упал с аттракциона и умер
Происшествия Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение