Всероссийские проверочные работы по математике для 4 классов и истории для 5 классов пройдут 24 апреля 

Всероссийскую проверочную работу (ВПР) по математике напишут 24 апреля учащиеся 4 классов, для пятиклассников в этот день пройдет ВПР по истории. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор).
«ВПР по математике для 4 классов и истории для 5 классов пройдут 24 апреля. ВПР в 4 и 5 классах проводятся в 2018 г. в штатном режиме», — говорится в сообещнии.
Как уточняется, проверочную работу по математике проведут более 39 тыс. школ из всех регионов России. Работа включает 11 заданий, на ее выполнение отводится 45 минут. При выполнении работы нельзя пользоваться учебниками, рабочими тетрадями, справочниками, калькулятором.
В пресс-службе пояснили, что ВПР проверяет умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями, использовать начальные математические знания для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, для оценки количественных и пространственных отношений предметов, процессов и явлений. Также проверяется умение читать, записывать и сравнивать величины (время), используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними; умение исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками, диаграммами, анализировать и интерпретировать данные; овладение основами логического и алгоритмического мышления.
Также отмечается, что ВПР по истории для 5 классов проведут 37,6 тыс. школ из всех российских регионов. На выполнение работы по истории дается 45 минут. Работа состоит из двух частей и включает в себя восемь заданий. Первая часть работы содержит задания по истории Древнего мира, во второй части предложены задания по истории родного края. При выполнении работы не разрешается пользоваться учебником, рабочими тетрадями и другими справочными материалами.
Задания ВПР проверяют умение работать с иллюстративным материалом, с текстовыми историческими источниками, знание исторической терминологии и исторических фактов, умение излагать исторический материал в виде последовательного связного текста, работать с исторической картой.
ВПР — это итоговые контрольные работы, организованные по отдельным учебным предметам для оценки уровня подготовки школьников с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов. Их организация предусматривает единое расписание, использование единых текстов заданий и единых критериев оценивания.
ВПР не являются аналогом государственной итоговой аттестации. Они проводятся на региональном или школьном уровне.
Результаты могут использоваться для формирования программ развития образования на уровне муниципалитетов, регионов и в целом по стране, для совершенствования методики преподавания предметов в конкретных школах, а также для индивидуальной работы с учащимися. Итоги ВПР не влияют на получение аттестата и перевод в следующий класс.
В марте-мае 2018 г. ВПР проводятся для учащихся 4-х, 5-х, 6-х и 11-х классов.