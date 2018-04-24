Всероссийские проверочные работы по математике для 4 классов и истории для 5 классов пройдут 24 апреля

Всероссийскую проверочную работу (ВПР) по математике напишут 24 апреля учащиеся 4 классов, для пятиклассников в этот день пройдет ВПР по истории. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор).

«ВПР по математике для 4 классов и истории для 5 классов пройдут 24 апреля. ВПР в 4 и 5 классах проводятся в 2018 г. в штатном режиме», — говорится в сообещнии.

Как уточняется, проверочную работу по математике проведут более 39 тыс. школ из всех регионов России . Работа включает 11 заданий, на ее выполнение отводится 45 минут. При выполнении работы нельзя пользоваться учебниками, рабочими тетрадями, справочниками, калькулятором.

В пресс-службе пояснили, что ВПР проверяет умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями, использовать начальные математические знания для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, для оценки количественных и пространственных отношений предметов, процессов и явлений. Также проверяется умение читать, записывать и сравнивать величины (время), используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними; умение исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками, диаграммами, анализировать и интерпретировать данные; овладение основами логического и алгоритмического мышления.

Также отмечается, что ВПР по истории для 5 классов проведут 37,6 тыс. школ из всех российских регионов. На выполнение работы по истории дается 45 минут. Работа состоит из двух частей и включает в себя восемь заданий. Первая часть работы содержит задания по истории Древнего мира, во второй части предложены задания по истории родного края. При выполнении работы не разрешается пользоваться учебником, рабочими тетрадями и другими справочными материалами.

Задания ВПР проверяют умение работать с иллюстративным материалом, с текстовыми историческими источниками, знание исторической терминологии и исторических фактов, умение излагать исторический материал в виде последовательного связного текста, работать с исторической картой.

ВПР — это итоговые контрольные работы, организованные по отдельным учебным предметам для оценки уровня подготовки школьников с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов. Их организация предусматривает единое расписание, использование единых текстов заданий и единых критериев оценивания.

ВПР не являются аналогом государственной итоговой аттестации. Они проводятся на региональном или школьном уровне.

Результаты могут использоваться для формирования программ развития образования на уровне муниципалитетов, регионов и в целом по стране, для совершенствования методики преподавания предметов в конкретных школах, а также для индивидуальной работы с учащимися. Итоги ВПР не влияют на получение аттестата и перевод в следующий класс.

В марте-мае 2018 г. ВПР проводятся для учащихся 4-х, 5-х, 6-х и 11-х классов.