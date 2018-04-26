Учащиеся 5 классов напишут всероссийскую проверочную работу по биологии

Всероссийская проверочная работа (ВПР) по предмету «Окружающий мир» пройдет 26 апреля для учащихся 4 классов, проверочная работа по биологии — для 5 классов, сообщает пресс-служба Рособрнадзора

«ВПР в 4 и 5 классах проводятся в 2018 г. в штатном режиме. 26 апреля проверочную работу по окружающему миру проведут более 39 тыс. школ, по биологии — 37,5 тыс. школ из всех регионов России », — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что на выполнение работы по окружающему миру дается 45 минут. Работа состоит из двух частей и включает в себя 10 заданий, которые проверяют знание начальных сведений об особенностях природных и социальных объектов, процессов и явлений, элементарных норм здоровьесберегающего и нравственного поведения, а также умение анализировать информацию, представленную в разных формах.

Проверочная работа по биологии включает в себя восемь заданий, на ее выполнение отводится 45 минут. Задания проверяют умение выделять существенные признаки биологических объектов, понимание пятиклассниками основных процессов жизнедеятельности, освоение элементарных представлений о практической значимости биологических объектов для человека. Также учащиеся должны продемонстрировать умение различать биологические объекты и их части, использовать биологические термины в заданном контексте, умение работать с таблицами и с текстом биологического содержания, формулировать гипотезы, проводить несложные биологические эксперименты и оценивать полученные результаты.

«При выполнении проверочных работы не разрешается пользоваться учебниками, рабочими тетрадями и другим справочным материалом», — подчеркнули в пресс-службе.

В Рособрнадзоре напомнили, что ВПР не являются аналогом государственной итоговой аттестации. Они проводятся на региональном или школьном уровне. Результаты могут использоваться для формирования программ развития образования на уровне муниципалитетов, регионов и в целом по стране, для совершенствования методики преподавания предметов в конкретных школах, а также для индивидуальной работы с учащимися. Итоги ВПР не влияют на получение аттестата и перевод в следующий класс.

В марте-мае 2018 г. ВПР проводятся для учащихся 4, 5, 6 и 11 классов.