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Шестиклассники впервые напишут ВПР по русскому языку
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Шестиклассники впервые напишут ВПР по русскому языку 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Учащиеся шестых классов более чем в 30 тысячах школ РФ впервые напишут всероссийскую проверочную работу (ВПР) по русскому языку в среду, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.
"Данная проверочная работа проводится в 2018 году впервые, участие школ в ней добровольное. ВПР по русскому языку проведут более 31,5 тысячи школ из всех регионов России", — говорится сообщении.
В ведомстве добавили, что на выполнение проверочной работы по русскому языку даётся 90 минут. Согласно релизу, работа включает в себя 14 заданий, при ее выполнении не разрешается пользоваться учебником, рабочими тетрадями, справочниками по грамматике, орфографическими словарями, иными справочными материалами.
Ранее Рособрнадзор сообщил о датах проведения проверочных работ по другим предметам. Согласно представленному расписанию, 20 марта для одиннадцатиклассников прошла ВПР по иностранным языкам (английскому, немецкому и французскому), 21 марта — по истории, 3 апреля — по географии (ВПР по географии может проводиться как в 11, так и в 10 классах, в зависимости от учебного плана школы), 5 апреля — по химии, 10 апреля — по физике.
Одиннадцатиклассники из 16 тысяч российских школ 16 апреля написали ВПР по биологии. C 17 по 19 апреля прошла ВПР по русскому языку для учащихся четвертых и пятых классов. 24 апреля ВПР по математике написали четвертые классы, а у пятиклассников в этот день прошла проверочная работа по истории.
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