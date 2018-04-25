Шестиклассники впервые напишут ВПР по русскому языку

МОСКВА , 25 апр — РИА Новости . Учащиеся шестых классов более чем в 30 тысячах школ РФ впервые напишут всероссийскую проверочную работу (ВПР) по русскому языку в среду, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

"Данная проверочная работа проводится в 2018 году впервые, участие школ в ней добровольное. ВПР по русскому языку проведут более 31,5 тысячи школ из всех регионов России", — говорится сообщении.

В ведомстве добавили, что на выполнение проверочной работы по русскому языку даётся 90 минут. Согласно релизу, работа включает в себя 14 заданий, при ее выполнении не разрешается пользоваться учебником, рабочими тетрадями, справочниками по грамматике, орфографическими словарями, иными справочными материалами.

Ранее Рособрнадзор сообщил о датах проведения проверочных работ по другим предметам. Согласно представленному расписанию, 20 марта для одиннадцатиклассников прошла ВПР по иностранным языкам (английскому, немецкому и французскому), 21 марта — по истории, 3 апреля — по географии (ВПР по географии может проводиться как в 11, так и в 10 классах, в зависимости от учебного плана школы), 5 апреля — по химии, 10 апреля — по физике.

Одиннадцатиклассники из 16 тысяч российских школ 16 апреля написали ВПР по биологии. C 17 по 19 апреля прошла ВПР по русскому языку для учащихся четвертых и пятых классов. 24 апреля ВПР по математике написали четвертые классы, а у пятиклассников в этот день прошла проверочная работа по истории.